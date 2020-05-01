В Подмосковье ввели режим обязательного ношения масок с 12 мая

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Жителям Подмосковья строго рекомендуется носить защитные маски при выходе из дома с 1 по 11 мая включительно, после 12 мая ношение масок в общественных местах обязательно.

Соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, ношение масок обязательно на всех объектах розничной торговли, в аптеках, транспорте, медицинских организациях, на продолжающих работу предприятиях.

Социально незащищенные слои населения будут обеспечены масками на льготных условиях.

Накануне региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщал, что в Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.

Как сообщил ранее в пятницу оперштаб, за последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах, больше всего в Москве - 3561. В общей сложности в столице уже 57 300 инфицированных. В Московской области 797 новых зараженных.