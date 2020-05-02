В московском метро начнут продавать медицинские маски

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести медицинскую маску в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Как он рассказал журналистам в субботу, в рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра столицы продажа масок будет организована почти на каждой станции метро, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. По его словам, метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур.

Ликсутов отметил, что цель одна - чтобы все пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли найти маску в аптеках либо забыли ее, при входе в метро смогли эту маску приобрести.

"Начинаем мы это делать уже с понедельника-вторника следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро и будет постепенно развозиться на станции, - добавил он. - Продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро".

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что в России коронавирус за сутки обнаружен еще у 9 623 человек в 83 регионах. За весь период в стране зарегистрировали 124 054 случая заболевания.