Россияне после отмены режима самоизоляции захотели погулять и обнять родных

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян после снятия ограничительных мер, введенных для профилактики распространения коронавируса, планируют в первую очередь погулять по городу и встретиться с родными и друзьями, следует из данных опроса, проведенного специалистами сайта стопкоронавирус.рф.

Россиянам предложили выбрать, что они сделают в первую очередь после снятия ограничений. Лидирующую позицию заняли прогулки по городу (29-42% опрошенных), на втором месте - объятия с родными и друзьями (25-26%).

Записаться в парикмахерскую сразу после снятия ограничений планируют 16%-20% опрошенных. 6 - 9% намерены пойти в ресторан или кафе. В кино, театр и музей пойдут 5-6% опрошенных, еще 3-4% хотят нарядиться и пойти "в люди", а 2% - 5% - посетить салон красоты.

Опрос проводился 1-2 мая в официальных каналах стопкоронавирус.рф в Viber, Telegram, ICQ, социальной сети ВКонтакте. Всего проголосовали более 126,2 тыс. человек.