Собянин оценил в 2% долю заболевших коронавирусом москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин в новой инфекционной больнице в Новой Москве Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это - минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", - написал он на своей странице в личном блоге в субботу.

Население Москвы в настоящее время составляет около 12,7 млн человек.

По словам Собянина, для выявления заразившихся необходимо было включить в эту работу все звенья системы здравоохранения вне зависимости от функционала и ведомственной принадлежности - федеральные, городские, частные клиники, скорую помощь, лаборатории, поликлиники и больницы.

"За последние недели поликлиническая сеть кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта", - написал он.

По словам мэра, столица с 30 апреля удвоила число лабораторных тестов на коронавирус до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки.

По последним данным на 30 апреля, в Москве коронавирус за время эпидемии выявлен у 57 300 человек.