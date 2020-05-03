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Росгвардия начала с воздуха патрулировать лесопарковые зоны в Москве и области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Москве и области сотрудники Росгвардии используют беспилотники и вертолет для патрулирования лесопарковых зон в период праздников, сообщили "Интерфаксу" в управлении ведомства по Центральному федеральному округу.

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Там пояснили, что информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования. Они на основе этой информации принимают меры и проводят разъяснительные беседы с гражданами. При обнаружении нарушителей режима самоизоляции, которым он предписан, полицейские составляют протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, в период праздников во всех субъектах Центрального федерального округа увеличено количество патрулей Росгвардии.

В ведомстве призвали граждан воздержаться от походов на пикники, соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

Ранее сообщалось, что режим нерабочих дней в России был продлен до 11 мая включительно. После этого регионы примут решение либо о постепенном снятии коронавирусных ограничений, либо об их ужесточении.

Москва Росгвардия

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