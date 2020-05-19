Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, госпитализированный 5 мая с коронавирусом, уже вылечился от него, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в окружении священника.

"Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет. Батюшка чувствует себя гораздо лучше, но пока находится в клинике, где его наблюдают врачи во избежание возможных осложнений после болезни", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, протоиерей Димитрий Смирнов недавно перенес операцию и поэтому, а также в силу возраста (69 лет), относится к группе риска.

8 мая стало известно, что протоиерей Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом.

После литургии 3 мая священник назвал нынешнюю пандемию "чрезвычайно полезным явлением". По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души".

Что касается гибели заразившихся коронавирусом, в том числе врачей и священников, то, по его словам, "эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм".

Ранее, 16 марта, Димитрий Смирнов назвал неоправданно преувеличенным внимание к теме коронавируса.