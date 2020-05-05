Защитные маски можно будет купить на 15 станциях московского метро

Девушка показывает купленную маску и перчатки в вендинговом автомате у входа на станцию метро "Трубная" Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - На 15 станциях московского метро можно купить защитные маски по 30 рублей за штуку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта российской столицы во вторник.

Как сказал представитель ведомства, "мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты".

Он отметил, что постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях.

По словам собеседника агентства, после полного оснащения аппаратов пассажирам метро будет доступно три вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 25 рублей, весь комплект из маски и перчаток - 50 рублей.

В минувшие выходные заммэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов сообщал, что пассажиры столичного метро смогут приобрести маску в ларьках или кассах метро.

Как рассказали во вторник в оперштабе, в России за сутки зафиксировано 10 102 новых заболевших COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных по стране достигло 155 370.

В частности, в Москве 5 714 новых заболевших. Общее число случаев вируса в столице выросло до 80 115.