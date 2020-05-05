Второй день подряд "индекс самоизоляции" в Москве на отметке 3,4

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В рамках режима самоизоляции большинство москвичей остается дома, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,4.

Это значение выше среднего уровня по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был также равен 3,4.

Высокий показатель самоизоляции отмечается в подмосковной Лобне (3,5), Королёве (3,5), Балашихе (3,5), Лыткарино (3,5) и Красногорске (3,5).

Многолюдно к этому часу на улицах Егорьевска (2,5), Ногинска (2,6), Котельников (2,6) и Солнечногорска (2,6).