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Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая включительно

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ограничительные меры, введенные в Подмосковье в связи с ситуацией с коронавирусом, продлены до 11 мая.

Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства во вторник.

Кроме того, в регионе, как и в Москве, с 1 по 11 мая будет приостановлено дистанционное обучение. В постановлении отмечается, что в связи с этим, для учеников 1-4 классов в области необходимо обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Для учеников 1-11 классов, имеющих право на бесплатное питание, будет организована выдача продуктовых наборов.

Также будет приостановлена организация летней оздоровительной кампании на базе общеобразовательных учреждений в Московской области, сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Соответствующие постановление подписано губернатором Подмосковья. Это ограничение будет действовать до 31 июля.

Режим самоизоляции действует на территории Подмосковья с 28 марта. С 15 апреля в регионе введен пропускной режим.

Ранее во вторник режим самоизоляции был продлен до 11 мая и в Москве. Об этом говорится в соответствующем указе мэра столицы Сергея Собянина.

Такие решения в Москве и области были приняты после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней в России до 11 мая включительно.

"Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни - 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали - брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сказал Путин.

Хроника 09 января – 28 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
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