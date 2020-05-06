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Собянин заявил, что запуск строек в Москве снизит уличную преступность среди мигрантов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Запуск с 12 мая работы строек и многих промышленных предприятий в Москве поможет решить проблему возможного роста уличной преступности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программы "Время" на Первом канале в среду.

"На стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, они находятся здесь, на родину не пускают. И здесь работы нет. Поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и строек отчасти решает эту задачу (недопущения уличной преступности - ИФ)", - сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, в Москве необходимо обеспечивать усиленную работу сил правопорядка.

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"Мы просто в несколько раз увеличили количество патрулей на улицах, привлекли силы Росгвардии, дополнительные силы полиции, чтобы они были на улицах, мониторили ситуацию и пресекали любые виды преступлений", - добавил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что с 12 мая можно будет разрешить возобновить работу всем промышленным и строительным предприятиям столицы.

Ранее СМИ сообщили о том, что глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ряд предложений по поддержке граждан и бизнеса РФ в условиях пандемии коронавируса. Среди них - предложение о приравнивании мигрантов к гражданам РФ в части получения пособий по безработице и других мер поддержки в сфере занятости на время преодоления последствий пандемии коронавируса.

Москва Сергей Собянин

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