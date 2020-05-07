Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Депздрав Москвы отрицает китайское происхождение закупленных нидерландских тестов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Москва закупила быстрые тесты на антитела к коронавирусу, которые произведены не в Китае, а в Нидерландах, из них около 180 000 уже использовали с 25 апреля, заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Пандемия коронавируса

"Данный тест позволяет получить результат в течение 15 минут, что является самым быстрым на сегодня способом для обнаружения иммунного ответа организма на инфицирование коронавирусом. В настоящее время это единственная тест-система для быстрого определения наличия иммуноглобулина, зарегистрированная в РФ, - добавили чиновники. - Тест не определяет наличие вируса, но иммуноглобулин позволяет увидеть, болеет человек инфекцией сейчас (если от начала заболевания прошло не менее 3 дней) или он уже переболел коронавирусом, и у него выработался иммунитет".

6 мая журналисты-расследователи "Важных историй" и OCCRP выпустили публикацию о том, что экспресс-тесты Biozek Medical на выявление антител к коронавирусу, которые закуплены в том числе Москвой, на самом деле производятся не в Нидерландах, а в Китае, и во многих странах они уже признаны недостаточно качественными. Их продает зарегистрированная в Нидерландах компания Inzek International Trading BV, однако сами тесты оказались ребрендингом систем Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd, что признал глава Inzek International Trading Зеки Хамид.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
коронавирус Москва депздрав Biozek Inzek Зеки Хамид Нидерланды Китай

Новости по теме

Новости

Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 4 тыс. руб.

Мэр Москвы раскрыл актуальные данные по числу заболевших COVID-19 в столице

Мэр Москвы раскрыл актуальные данные по числу заболевших COVID-19 в столице

До 1 июля горячую воду в московских домах отключать не будут

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выписали больше пациентов с коронавирусом, чем госпитализировали

В Москве за сутки выписали больше пациентов с коронавирусом, чем госпитализировали

До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Собянин заявил, что запуск строек в Москве снизит уличную преступность среди мигрантов

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о "некой стабилизации ситуации" с коронавирусом в Москве

Столичный суд арестовал напавшего на полицейского мужчину

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');