Депздрав Москвы отрицает китайское происхождение закупленных нидерландских тестов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Москва закупила быстрые тесты на антитела к коронавирусу, которые произведены не в Китае, а в Нидерландах, из них около 180 000 уже использовали с 25 апреля, заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Данный тест позволяет получить результат в течение 15 минут, что является самым быстрым на сегодня способом для обнаружения иммунного ответа организма на инфицирование коронавирусом. В настоящее время это единственная тест-система для быстрого определения наличия иммуноглобулина, зарегистрированная в РФ, - добавили чиновники. - Тест не определяет наличие вируса, но иммуноглобулин позволяет увидеть, болеет человек инфекцией сейчас (если от начала заболевания прошло не менее 3 дней) или он уже переболел коронавирусом, и у него выработался иммунитет".

6 мая журналисты-расследователи "Важных историй" и OCCRP выпустили публикацию о том, что экспресс-тесты Biozek Medical на выявление антител к коронавирусу, которые закуплены в том числе Москвой, на самом деле производятся не в Нидерландах, а в Китае, и во многих странах они уже признаны недостаточно качественными. Их продает зарегистрированная в Нидерландах компания Inzek International Trading BV, однако сами тесты оказались ребрендингом систем Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd, что признал глава Inzek International Trading Зеки Хамид.