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Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга готовятся ввести в городе масочный режим.

"Мы обяжем носить маски и перчатки. Масочный режим и ношение перчаток станут обязательным. Следить мы за этим будем строго. Особенно в транспорте", - сказал в четверг в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин, говоря о мерах, которые планируется принять в ближайшее время.

Он добавил, что в метро будут установлены вендинговые аппараты, в которых можно будет приобрести маски и перчатки.

В свою очередь глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сказала, что будет рекомендовать городским властям ввести обязательное ношение масок.

"Это не значит, что нужны медицинские маски. Медицинские маски нужны для медработников, которые лечат пациентов. Маски нужны гигиенические. Они могу быть закуплены в обычных магазинах или изготовлены самостоятельно из ткани или марли, из любых подручных средств. Необходимо также обязательное ношением перчаток в общественных местах, в первую очередь в общественном транспорте", - сказала Башкетова.

В Петербурге действуют рекомендации по ношению масок в общественных местах.

Ранее в четверг стало известно, что масочный режим введут с 12 мая в Москве. Жители столицы будут обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Петербург Евгений Елин Роспотребнадзор Наталия Башкетова коронавирус

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