Воробьев поручил оказать помощь в получении пропусков людям старше 65 лет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов в случае необходимости помогать жителям региона старше 65 лет с получением пропусков для поездок на дачу, сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства области по итогам совещания.

"Я получаю много писем касательно соблюдения режима самоизоляции, особенно от тех, кому больше 65 лет. Даю поручение - четко разъяснить людям старшего поколения, что они имеют возможность оформить пропуск и выехать к себе на дачу или в загородный дом. А в случае необходимости главы должны оказать помощь в оформлении. Мы должны уделить особое внимание старшему поколению", - приводятся в сообщении его слова.

Пропускной режим в Московской области действует с 15 апреля.

Как сообщалось, с 1 мая в Подмосковье электронные пропуска проверяют при помощи системы фотофиксации.

В минувшие выходные пресс-служба губернатора и правительства области сообщила, что с 12 мая подмосковные магазины можно будет посещать только при использовании маски.

С этого дня ношение масок становится обязательным на всех объектах розничной торговли, в аптеках, транспорте, медицинских организациях, на продолжающих работу предприятиях.