Салют в честь Дня Победы прошел в Москве

Праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне над Лужнецкой набережной Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Салют в честь Дня Победы прошел в Москве, сообщил в субботу вечером Западный военный округ (ЗВО).

Для салюта задействовали 90 единиц техники, он продлился 10 минут. Небо над городом осветили более 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны сделали 30 залпов. Последние сорок секунд можно было видеть фейерверк в цветах российского флага.

Между тем источник сообщил "Интерфаксу" в субботу вечером, что количество площадок для организации салюта в Москве было значительно сокращено.

Ранее ЗВО сообщал, что в Москве салютные установки планировалось разместить на 15 площадках, на шестнадцатой должны были разместить 18 пушек ЗИС-3.

Салют в Москве произвел отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили диаметре 300 метров. Фейерверки запускали из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "КАМАЗ".

В этом году состоялась 75 годовщина победы в Великой Отечественной войне.