Салют в честь Дня Победы прошел в Москве
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Салют в честь Дня Победы прошел в Москве, сообщил в субботу вечером Западный военный округ (ЗВО).
Для салюта задействовали 90 единиц техники, он продлился 10 минут. Небо над городом осветили более 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны сделали 30 залпов. Последние сорок секунд можно было видеть фейерверк в цветах российского флага.
Между тем источник сообщил "Интерфаксу" в субботу вечером, что количество площадок для организации салюта в Москве было значительно сокращено.
Ранее ЗВО сообщал, что в Москве салютные установки планировалось разместить на 15 площадках, на шестнадцатой должны были разместить 18 пушек ЗИС-3.
Салют в Москве произвел отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.
В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили диаметре 300 метров. Фейерверки запускали из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "КАМАЗ".
В этом году состоялась 75 годовщина победы в Великой Отечественной войне.