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Более половины пассажиров начали носить маски в общественном транспорте Москвы

Перчатки надевают только 17% пассажиров, отметили в департамента транспорта столицы

Более половины пассажиров начали носить маски в общественном транспорте Москвы
На улице Ильинка
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Только 60% пассажиров в настоящее время ездят в общественном транспорте Москвы в маске, лишь 17% надевают перчатки, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

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Самый большой процент пассажиров в масках на станциях метро "Ломоносовский проспект", "Комсомольская", "Чертановская", "Выхино". Реже всего в масках ходят пассажиры на станциях "Котельники", "Домодедовская", "Щелковская", "Новокосино".

В пресс-службе напомнили, что маски и перчатки продаются в вендинговых автоматах и торговых павильонах.

По данным департамента транспорта, с 4 мая пассажиры метро и поездов Центральной пригородной пассажирской компании приобрели более 12,8 тысяч масок. "В метро пассажиры купили более 9 тысяч масок, еще около 3,8 тысяч масок - в кассах ЦППК. Также пассажиры приобрели в метро более 6 тысяч перчаток", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, с 12 мая все пассажиры общественного транспорта Москвы должны быть в масках и перчатках.

Москва

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