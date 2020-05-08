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Части пассажиров столичного метро будут бесплатно раздавать маски и перчатки

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Маломобильным пассажирам в московском метро, пользующимся социальной службой при столичной подземке, будут бесплатно раздавать маски и перчатки, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы для тех, кто пользуется социальной службой московского метро - Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры - с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми", - заявил Ликсутов журналистам в пятницу.

Для выполнения требований Роспотребнадзора по снижению заболеваемости с 12 мая в московском городском транспорте можно будет ездить только в маске и перчатках.

В начале мая Ликсутов говорил, что медицинские маски будут продавать в московском метро. Во вторник, 5 мая, в пресс-службе департамента транспорта российской столицы "Интерфаксу" сообщили, что маски по 30 рублей за штуку можно купить на 15 станциях столичной подземки.

За 2019 год ЦОМП помогал примерно тысяче человек в день. Для сопровождения необходимо заказать услугу заранее, все способы указаны тут. При подтверждении заказа наши операторы уточнят, нужна ли маска или перчатки, сказали в дептрансе.

Хроника 09 января – 08 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Максим Ликсутов Москва ЦОМП коронавирус

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