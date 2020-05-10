В Москве повысился "индекс самоизоляции"
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы придерживается требований режима самоизоляции и остается дома, следует из статистики от компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,6.
Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).
"Большинство людей дома", - следует из статистики.
Накануне в это же время индекс был равен 3,5. При этом неделю назад, 3 мая, показатель также составил 3,5.
В Подмосковье индекс самоизоляции варьируется от 3,7 - в Королёве, Ивантеевке до 2,7 - в Солнечногорске.
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.