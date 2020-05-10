Большую часть закрытых из-за COVID-19 вестибюлей метро в Москве откроют с 12 мая

В метро "Чистые пруды" в Москве Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - С 12 мая 48 из 78 вестибюлей столичного метро, закрытых ранее из-за ситуации с коронавирусом, будут открыты, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как он рассказал в воскресенье, в первую очередь это коснется станций, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

Ранее сообщалось, в столице по указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая возобновится работа промышленных предприятий и строек.

Также с 12 мая для выполнения требований Роспотребнадзора по снижению заболеваемости в московском городском транспорте можно будет ездить только в маске и перчатках. За нахождение в транспорте столицы без маски будут штрафовать.

В воскресенье оперативный штаб сообщил, что за сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 209 688 случаев COVID-19.

В частности, в Москве выявили еще 5 551 случай заболевания коронавирусом. Общее число зарегистрированных диагнозов в столице достигло 109 740.