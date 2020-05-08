Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

"Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации", - объяснил он.

Чиновник добавил, что с 12 мая цифровой пропуск можно будет оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Продление рабочих пропусков на май

Сотрудники организаций, которым можно будет работать с 13 мая, уже с 8 мая могут оформлять рабочие пропуска, заверил Лысенко.

"У них есть минимум три дня, чтобы спокойно все себе оформить. Мы более полумиллиона новых людей ожидаем, и для всех действует строгое правило: один человек - один документ - один телефон - один пропуск", - сказал он.

Он пояснил, что коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и ИНН предприятий и организаций, которым разрешено работать с 12 мая, уже внесены в базу.

"Работники уже могут оформлять себе рабочие пропуска на ИНН своих организаций через форму на сайте", - добавил чиновник.

Он напомнил, что все рабочие пропуска в обязательном порядке проходят проверку по базам Пенсионного фонда, ФНС и МВД.

"Проверяются номера паспортов, наличие работника в штате организации и легитимность вписанного ИНН. Если какие-то условия не исполняются, система автоматически пропуск аннулирует, рассылается сообщение по электронной почте, СМС на номер указанного в заявке телефона и push-уведомления в мобильных приложениях", - сказал он.

По его словам, в случае ошибочного, по мнению работника, аннулирования пропуска глава департамента рекомендовал воспользоваться сервисом i.moscow.

"Если работник считает, что система по каким-то причинам неправильно их отвергла, аннулировала пропуск, сервис i.moscow позволит предоставить доказательные документы, договор, другие данные", - добавил Лысенко.

Заразившимся пропуска аннулируют

При этом власти продолжат аннулировать пропуска тех, кто заразился коронавирусной инфекцией, чтобы пресечь их попытки выйти из дома, пообещал министр.

"Такие случаи, к сожалению, ежедневные. Да, мы их аннулировали и будем аннулировать, - сказал Лысенко. - Я хотел бы обратиться к этим людям: если они получили постановление санитарного врача, подписали согласие, что находятся дома на карантине, то им нужно не выходить на улицу и не разносить эту болезнь".

Пропускной режим в Москве введен с 15 апреля для поездок на общественном и личном транспорте, а также на велосипедах и другом колесном транспорте. Для поездок на работу оформляются длительные электронные пропуска, также есть возможность оформить разовый пропуск.

После неудачной попытки организовать проверку пропусков с помощью полиции и возникновения толп на входах на станции метро, пассажирам общественного транспорта пропуска привязали к их проездным электронным картам.

8 мая чиновники выпустили разъяснения, как заново оформить рабочий пропуск тем, у кого он оказался аннулирован. В частности, глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин объяснил, что место работы можно подтвердить с помощью трудового договора или справки от работодателя.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК).