"Индекс самоизоляции" в Москве немного повысился в воскресенье вечером

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Москвичи придерживаются требований самоизоляции и находятся дома в воскресенье вечером, индекс самоизоляции в столице на 21:00 составляет 4,1, следует из статистики от компании "Яндекс".

Накануне в это же время индекс был равен 4,0. При этом неделю назад, 3 мая, был также зафиксирован показатель 4,0.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице почти никого", - следует из статистики.

В некоторых городах Московской области также отмечаются высокие значения самоизоляции. Так, индекс 4,1 зафиксирован в Королёве, Ивантеевке, Фрязино, Щелково, Электростали, Люберцах, Лыткарино, Дзержинском, Подольске и Одинцово.

Многолюдно к этому часу в Котельниках (3,5), Солнечногорске (3,5) и Ступино (3,6).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с новым указом столичного мэра Сергея Собянина, действие ограничений, связанных с распространением коронавируса, в том числе режима самоизоляции и пропускного режима в Москве продлевается по 31 мая, с 12 мая заработают предприятия промышленности и стройки.

Помимо этого, с 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте москвичи теперь обязаны носить маски и перчатки. Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси. Штраф за нахождение в транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.

Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19.