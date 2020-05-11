Девять человек госпитализированы после пожара в красногорском хосписе
Шесть пострадавших находятся в реанимации
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Девять человек госпитализированы после пожара в хосписе в подмосковном Красногорске, шесть из них находятся в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации городского округа.
"Шесть (пострадавших - ИФ) - в реанимации и три - в терапии", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по данным пресс-службы, здание, где произошел пожар, по документам является не хосписом, а частным домом. Находились там в основном пожилые люди.
Между тем прокуратура Московской области начала проверку мер соблюдения пожарной безопасности после пожара в хосписе, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.
Проведение проверки поручено Красногорской городской прокуратуре Московской области. На место происшествия выехал прокурор области Сергей Забатурин.
Пожар в красногорском пансионате для пожилых "Второй дом", который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. По информации МЧС, погибли девять человек. Источник "Интерфакса" сообщил о десяти жертвах пожара.
Всего в здании находились 37 человек. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.
К месту пожара выехали следователи и криминалисты областного главка СК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.