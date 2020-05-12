Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:28Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Большинство москвичей проигнорировали режим самоизоляции во вторник утром

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей покинули свои дома во вторник утром, несмотря на действующий режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:00 вторника, 12 мая, составил 2,8, а к 09:50 опустился еще ниже - до 2,6.

Пандемия коронавируса

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице много людей", - следует из статистики на утро вторника.

Накануне, 11 мая, в это же время индекс был равен 3,6. При этом неделю назад, 5 мая, был зафиксирован показатель 3,7.

Наиболее высокий "индекс самоизоляции" утром во вторник отмечается в Подмосковье: в Железнодорожном (3,4), Лобне (3,4), Красногорске (3,3), Ивантеевке (3,3).

Многолюдно этим утром на улицах Ступино (2,3), Ногинска (2,4), Фрязино (2,4) и Клина (2,4).

Коронавирусные ограничения в Москве и Подмосковье

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлевается по 31 мая, с 12 мая заработают предприятия промышленности и стройки.

Также с сегодняшнего дня в Москве становится обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в столице в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

Хроника коронавируса. Май.

11
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение". Власти Непала продлили режим изоляции до 18 маяРаботники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Москва Индекс самоизоляции Яндекс Подмосковье коронавирус

Новости по теме

Новости

Гроза и порывистый ветер до 21 м/с ожидаются в Москве во вторник

Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске возросло до 11

Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске возросло до 11
Пандемия коронавируса

Москвичам посоветовали выбрасывать перчатки и маски после использования

Около 30 тыс. снимков КТ легких обработано ИИ для диагностики COVID-19 в Москве

Обязательный масочный режим вводится в Москве

Обязательный масочный режим вводится в Москве

В Москве скончались еще 55 пациентов с коронавирусом

Собянин озвучил пять мер для нормализации жизни в регионах страны

Собянин озвучил пять мер для нормализации жизни в регионах страны

В горевшем в Красногорске хосписе не было противопожарной сигнализации

В горевшем в Красногорске хосписе не было противопожарной сигнализации

Рекордные четыре тысячи пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Тело десятого погибшего найдено на месте пожара в хосписе в Красногорске

Тело десятого погибшего найдено на месте пожара в хосписе в Красногорске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');