Большинство москвичей проигнорировали режим самоизоляции во вторник утром

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей покинули свои дома во вторник утром, несмотря на действующий режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:00 вторника, 12 мая, составил 2,8, а к 09:50 опустился еще ниже - до 2,6.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице много людей", - следует из статистики на утро вторника.

Накануне, 11 мая, в это же время индекс был равен 3,6. При этом неделю назад, 5 мая, был зафиксирован показатель 3,7.

Наиболее высокий "индекс самоизоляции" утром во вторник отмечается в Подмосковье: в Железнодорожном (3,4), Лобне (3,4), Красногорске (3,3), Ивантеевке (3,3).

Многолюдно этим утром на улицах Ступино (2,3), Ногинска (2,4), Фрязино (2,4) и Клина (2,4).

Коронавирусные ограничения в Москве и Подмосковье

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлевается по 31 мая, с 12 мая заработают предприятия промышленности и стройки.

Также с сегодняшнего дня в Москве становится обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в столице в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости коронавирусом.