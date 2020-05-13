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В мэрии Москвы опровергли утверждения о занижении смертности от коронавируса

В мэрии Москвы опровергли утверждения о занижении смертности от коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Столичные власти открыто публикуют информацию о смертности на своих сайтах, и данные отдельных СМИ о занижении смертности от коронавируса в Москве не соответствуют действительности, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента здравоохранения в среду.

"Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры. В апреле 2020 года, действительно, по данным управления ЗАГС Москвы, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года - 985 человек, то есть в два раза меньше", - сказал собеседник агентства.

Пандемия коронавируса

Он пояснил, что диагноз умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия в точном соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России.

"Из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего - пневмония. Патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на COVID-19 в России и Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран. Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге является исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми", - пояснили в пресс-службе.

Свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин - Депздрав

Там отметили, что назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания четвертой стадии, лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других неизлечимых смертельных заболеваний.

Кроме того, заявили в департаменте, любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, не говоря о пандемии, обусловленной распространением нового коронавируса, всегда сопровождается ростом смертности. Это связано с появлением умерших непосредственно от инфекционного заболевания, но в еще большей степени от других заболеваний, обострение которых и декомпенсация (ухудшение) состояния больных, страдающих этими заболеваниями, также приводит к смерти. То есть инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых болезней.

Уровень смертности от коронавируса в Москве существенно ниже, чем в Лондоне и Нью-Йорке

"Аналогичная ситуация со статистикой наблюдается и в других странах - смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности. По данным официальных сайтов городов в Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11 861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 15 709. В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3 589 человек, при этом общий прирост составил - 5 531", - сказал собеседник "Интерфакса".

Таким образом, по его словам, даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID-19 будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно). При этом, если произвести такой пересчет в этих городах, смертность в них составит 13% и 32% соответственно.

"Москва открыта для обсуждений и готова делиться опытом, как с российскими, так и зарубежными экспертами", - добавили в пресс-службе.

Рекомендации Минздрава РФ

Вместе с тем ранее Минздрав России рекомендовал врачам разделять причины смерти от коронавируса и других заболеваний.

Так, непосредственной причиной смерти человека с коронавирусом могут стать "острая сердечная недостаточность; острая почечная недостаточность; септический шок; ДВС (нарушение свертывающей системы крови); полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем); вторичные бактериальные и грибковые инфекции", говорилось в рекомендациях ведомства.

Хроника коронавируса. Май.

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