Число умерших от коронавируса в Москве достигло 1290 человек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - За сутки в Москве скончались еще 58 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших от коронавируса и пневмонии в столице увеличилось с 1232 до 1290 человек.

"В Москве скончалось 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По состоянию на утро среды, в Москве было выявлено свыше 126 тысяч инфицированных коронавирусом, за сутки число подтвержденных случаев заболевания выросло на 4,7 тысячи. За все время вспышки COVID-19 в столице выздоровели более 21,5 тысячи пациентов, за прошедшие сутки - более 1,8 тысячи.