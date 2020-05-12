Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла сообщения западных СМИ о занижении данных по смертности от коронавируса в РФ, отметив, что уровень смертности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом.

"Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, слушает, что мы обсуждаем, но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом России относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом, он таков. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой", - сказала Голикова на брифинге во вторник.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что в России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных. От коронавируса по официальной статистике в апреле скончались 629 человека, при этом общее число умерших выросло на 2 тысячи человек. В издании проанализировали смертность в крупных российских городах и пришли к выводу, что не учтены почти 1,5 тысячи летальных исходов. Согласно проведенным расчетам газеты, если к этой цифре добавить общее число умерших от коронавируса по стране это приведет к превышению реальной смертности от инфекции в России на 70%.

Татьяна Голикова коронавирус

Новости

Оппозиция раскритиковала введенный Думой запрет на участие в выборах судимых по "дадинской статье"

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Мужчину, бросившего гранату во двор соседей, арестовали на Ставрополье

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования для "Роснефти"

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Источник назвал причиной возгораний аппаратов ИВЛ слабую проводку в больницах

Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли, что Россия выходит на стабилизацию ситуации с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');