Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла сообщения западных СМИ о занижении данных по смертности от коронавируса в РФ, отметив, что уровень смертности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом.

"Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, слушает, что мы обсуждаем, но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом России относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом, он таков. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой", - сказала Голикова на брифинге во вторник.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что в России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных. От коронавируса по официальной статистике в апреле скончались 629 человека, при этом общее число умерших выросло на 2 тысячи человек. В издании проанализировали смертность в крупных российских городах и пришли к выводу, что не учтены почти 1,5 тысячи летальных исходов. Согласно проведенным расчетам газеты, если к этой цифре добавить общее число умерших от коронавируса по стране это приведет к превышению реальной смертности от инфекции в России на 70%.