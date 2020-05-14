В Москве возобновились реставрационные работы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Москве одновременно со стройками возобновились реставрационные работы в старинных зданиях, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия. Там напомнили, что работа в масках и перчатках привычна для реставраторах, поэтому новые требования не создадут им никаких трудностей.

"Все реставрационные работы были остановлены примерно месяц назад, и, конечно, инвесторы очень ждали возможности их продолжить. Сейчас они планомерно и постепенно начинают вновь запускать этот процесс", - сказал через пресс-службу глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Некоторые работы, необходимые для обеспечения реставрации, не прекращались и во время ограничительных мер.

Кроме организации работы непосредственно на территории памятников архитектуры, компании уделяют внимание безопасному функционированию офисов, куда реставраторы должны приезжать для получения необходимых документов, материалов и других важных вещей.