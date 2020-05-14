Москвичей для массового тестирования на коронавирус выберут случайным образом

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Жителей Москвы, которые примут участие в масштабном тестировании на коронавирус по новому ИФА-методу (иммуноферментный анализ), будут выбирать случайным образом, 70 тыс. горожан уже получили соответствующие уведомления, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова журналистам в четверг.

"На сегодняшний день, по решению клинического комитета, которое одобрено мэром Москвы, мы приступаем к регулярному тестированию жителей города на наличие, так скажем, популяционного иммунитета, которое позволит понимать, какое количество людей в городе переболело и какой сформирован коллективный иммунитет", - сказала она.

По словам Раковой, исследование будет проводиться во всех округах, выборка будет сформирована равномерно в зависимости от возрастной структуры, которая присутствует в каждом округе.

Предложения провериться на коронавирус отправили 70 тыс. москвичей по смс и электронной почте

"Люди, которым будет предложено поучаствовать в таком тестировании и проверить свое здоровье, будут определяться случайной выборкой. Уже сегодня 70 тыс. москвичам направлены смс-сообщения и email-уведомления о том, что мы предлагаем поучаствовать в таком эксперименте", - сообщила заммэра.

Она добавила, что пока только те граждане, кому пришли уведомления, могут через интернет записаться на сдачу крови для анализов в рамках электронной очереди. По словам вице-мэра, в дальнейшем после отработки методики сдать тест на COVID-19 сможет любой желающий москвич.

"В ближайшее время результаты анализов будут доступны в электронных картах каждого москвича, где будет подробно написано, какие ему даны рекомендации, что ему нужно делать, куда и как обращаться, если результаты анализов будут отклоняться от нормы", - рассказала она. Ракова уточнила, что сдать кровь для ИФА-исследования можно в 30 пунктах на базах городских поликлиник.

"Результаты исследования будут публичны для всех: и для горожан, и для экспертов. Методика, по которой будут проводиться исследования, в ближайшее время будет вывешена на сайте департамента здравоохранения. Данные, которые мы будем еженедельно получать в динамике, позволят нам принимать более взвешенные решения в части продления ограничительных мер, либо снятия тех или иных ограничительных мер", - отметила она.

Ракова также сообщила, что в Москве проведено уже более 1,3 млн ПЦР-тестов на коронавирус, ежедневно проводится свыше 40 тыс. таких тестов.

"Москва переходит на новый вид тестирования на коронавирус путем выявления антител к коронавирусу у каждого человека через забор венозной крови. Этот метод называется ИФА или ИХЛА (иммунохемилюминесцентный анализ - ИФ)", - рассказала чиновница.

Мы ищем не сам вирус - Ракова

По ее словам, сейчас в Москве есть возможность делать до 50 тыс. тестов на коронавирус в день, а благодаря новому методу количество тестирований может возрасти до 100-150 тыс. человек в день. "Мы не ищем вирус, а смотрится иммунный ответ организма, есть ли антитела к вирусу", - пояснила Ракова.

По словам заммэра, таким образом, можно будет понять, находится ли человек в острой стадии заболевания или у него уже формируется иммунитет.

"Мы можем выявлять тех, кто давно болеет, и по ПЦР-методу их невозможно определить", - сказала она. Ракова добавила, что в новом масштабном исследовании также примут участие жители Московской области.

Новый этап тестирования на COVID-19

Ранее в четверг мэр Сергей Собянин объявил о переходе Москвы на новый этап тестирования COVID-19 - за счет ИФА-систем. "Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе", - заявил мэр.

По его словам, в предыдущие две недели в столице проводился эксперимент по ИФА-тестированию, налаживалось оборудование. "Мы уже на этой неделе переходим к практической реализации этой программы. Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание", - пояснил столичный мэр.