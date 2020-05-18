Москвичей предупредили об усилении ветра до 19 метров в секунду

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник до 21:00 ожидается усиление западного ветра. Его скорость при порывах может достигать 14-19 метров в секунду, предупредило столичнео управление МЧС.

Пешеходам рекомендовали держаться подальше от шатких конструкций, автомобилистам - не парковаться под деревьями.

На этой неделе в столичном регионе ожидается дождливая и холодная погода. Как ранее предупредил Минтранс Подмосковья, пики похолодания ожидаются в понедельник и в ночь на четверг, температуру может снижаться до плюс 3-4 градусов тепла, на неделе возможен снег. К субботе должно потеплеть до плюс 15 градусов.