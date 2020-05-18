Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Москвичей предупредили об усилении ветра до 19 метров в секунду

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник до 21:00 ожидается усиление западного ветра. Его скорость при порывах может достигать 14-19 метров в секунду, предупредило столичнео управление МЧС.

Пешеходам рекомендовали держаться подальше от шатких конструкций, автомобилистам - не парковаться под деревьями.

На этой неделе в столичном регионе ожидается дождливая и холодная погода. Как ранее предупредил Минтранс Подмосковья, пики похолодания ожидаются в понедельник и в ночь на четверг, температуру может снижаться до плюс 3-4 градусов тепла, на неделе возможен снег. К субботе должно потеплеть до плюс 15 градусов.

Москва Московская область МЧС

Новости по теме

Новости

Утечкой личных данных нарушителей самоизоляции заинтересовались московские прокуроры

Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в Москве опустился до 0,73

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе

Московские школьники получили итоговые оценки

Москва отказалась от благоустройства в этом году

Москва отказалась от благоустройства в этом году

Известный театральный художник Сельвинская умерла в возрасте 92 лет

В Москве за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам

В Подмосковье с 18 мая возобновится работа промышленных предприятий и строительство

В Подмосковье с 18 мая возобновится работа промышленных предприятий и строительство
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');