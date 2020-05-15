Суд отказался считать нарушением прав москвича предписание о самоизоляции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы 12 мая отказался удовлетворить иск о признании частично незаконным и недействующим предписания главного столичного санитарного врача, по которому мэрия должна была обязать горожан не выходить из дома из-за угрозы распространения нового коронавируса. Текст решения есть у "Интерфакса".

Истец просил признать незаконным предписание главного санврача Москвы N1П от 29 марта о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий в части пункта 2, по которому городское правительство должно было обязать граждан "не покидать место проживания (пребывания)".

Заявитель указал, что это обязательство нарушает его права, в том числе право на свободу передвижения, достоинство личности и личной свободы.

"По сути, главным государственным санитарным врачом принято решение о введении карантина без достаточных к тому оснований", - наставил истец, говорится в решении суда.

Суд решил, что предписание прав истца не нарушает и было выдано городским санитарным врачом в соответствие с полномочиями и законодательством.

"Данное предписание, в том числе исполнение п.2 в части "обязать граждан не покидать место проживания (пребывания)", выдано правительству города Москвы, и напрямую не затрагивает и не ограничивает права административного истца (...). Несмотря на утверждения истца, предписанием на граждан, в том числе на истца, не возлагается обязанность по его исполнению в связи с тем, что обжалуемое предписание выдано непосредственно правительству города Москвы", - поясняется в решении суда.

"Довод истца о том, что не имеется никаких достоверных доказательств, подтверждающих распространение коронавирусной инфекции (COVID- 19) либо угрозу ее распространения в Москве в момент издания предписания и в последующий период, не состоятелен", - решил суд, отметив, что основанием для предписания стали случая заражения COVID-19 в Москве. Наличие и распространение коронавирус суд назвал общеизвестным фактом.

Режим обязательной самоизоляции мэр Москвы Сергей Собянин ввел с 30 марта.