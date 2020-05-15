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Суд отказался считать нарушением прав москвича предписание о самоизоляции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы 12 мая отказался удовлетворить иск о признании частично незаконным и недействующим предписания главного столичного санитарного врача, по которому мэрия должна была обязать горожан не выходить из дома из-за угрозы распространения нового коронавируса. Текст решения есть у "Интерфакса".

Пандемия коронавируса

Истец просил признать незаконным предписание главного санврача Москвы N1П от 29 марта о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий в части пункта 2, по которому городское правительство должно было обязать граждан "не покидать место проживания (пребывания)".

Заявитель указал, что это обязательство нарушает его права, в том числе право на свободу передвижения, достоинство личности и личной свободы.

"По сути, главным государственным санитарным врачом принято решение о введении карантина без достаточных к тому оснований", - наставил истец, говорится в решении суда.

Суд решил, что предписание прав истца не нарушает и было выдано городским санитарным врачом в соответствие с полномочиями и законодательством.

"Данное предписание, в том числе исполнение п.2 в части "обязать граждан не покидать место проживания (пребывания)", выдано правительству города Москвы, и напрямую не затрагивает и не ограничивает права административного истца (...). Несмотря на утверждения истца, предписанием на граждан, в том числе на истца, не возлагается обязанность по его исполнению в связи с тем, что обжалуемое предписание выдано непосредственно правительству города Москвы", - поясняется в решении суда.

"Довод истца о том, что не имеется никаких достоверных доказательств, подтверждающих распространение коронавирусной инфекции (COVID- 19) либо угрозу ее распространения в Москве в момент издания предписания и в последующий период, не состоятелен", - решил суд, отметив, что основанием для предписания стали случая заражения COVID-19 в Москве. Наличие и распространение коронавирус суд назвал общеизвестным фактом.

Режим обязательной самоизоляции мэр Москвы Сергей Собянин ввел с 30 марта.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Останкинский суд коронавирус Сергей Собянин

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