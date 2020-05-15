Пассажиропоток в Москве за неделю вырос на четверть

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - С 12 мая в Москве на четверть вырос пассажиропоток в общественном транспорте, сообщили в городском департаменте транспорта. Стало больше и личных автомобилей на дорогах.

"По сравнению с прошлой неделей отмечается рост числа поездок в московском метро на 28%, в наземном транспорте - на 21%, на пригородной железной дороге - на 11%, на маршрутах между Москвой и областью - на 44%", - подсчитали в департаменте.

Автомобилистов стало на 19% больше, но все равно их на 27% - 360 тысяч автомобилей - меньше, чем до пандемии, а их время в пути сократилось на 40%. У 97% водителей есть пропуска, штрафуют их мало.

"Весь городской транспорт Москвы работает по графику буднего дня, несмотря на то, что пассажиров стало меньше. Мы не пытаемся экономить, сокращая количество подвижного состава. Совместно с правительством Московской области просим пассажиров надевать маску и перчатки и придерживаться рекомендаций санитарных врачей", - сказал через пресс-службу глава департамента, заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что с увеличением количества пассажиров в метро и наземном транспорте пока социальную дистанцию удается выдерживать даже в час пик.

С 12 мая в Москве введен масочно-перчаточный режим. Их обязательно надевать в общественном транспорте, магазинах и других помещениях. На улицах можно ходить без масок, разъяснил вечером 14 мая мэр Сергей Собянин.