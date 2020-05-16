В мэрии Москвы объяснили формирование цен на маски

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Маски, которые производит Москва по себестоимости 7 рублей, уходят врачам и коммунальщикам, остальные маски закупаются, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк.

"Была большая полемика в какую стоимость городу обходятся маски, почему в магазинах цена одноразовых масок доходит до 50 рублей. Где тот миллион масок, которые Москва производит по себестоимости 7 рублей? Четыре миллиона масок в сутки необходимо Москве, из них большое количество уходит на работников медучреждений и на муниципальные и городские службы, которые в ежедневном формате обрабатывают подъезды, обрабатывают общественный транспорт. То, что производит Москва по 7 рублей, этот миллион масок, в первую очередь, уходит на эти нужды", - сообщил Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, остальные три миллиона масок для городских и частных структур закупаются, в частности, из Китая, который является самым большим производителем масок.

"Из Китая маска сейчас стоит в районе 26 рублей 40 копеек. Это себестоимость, не беря никакие накладные расходы. Это привоз, таможня и склад, это оптовая цена, но нужно взять еще транспорт довезти до магазина, распаковать, разложить, пробить чек", - сказал Немерюк.