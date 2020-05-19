Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"У нас большое количество масок ввезено и ввозится из КНР. В среднем, с учетом всех поставщиков, мы такую аналитику проводили - будет ввезено порядка 300 млн масок", - сообщил он.

Кроме того, в России наращивается внутреннее производство, и себестоимость отечественной маски намного ниже той, что привозится из КНР, где она стоит 29 центов за единицу плюс доставка, НДС и логистика. В Китае сейчас очень высокий спрос на эти изделия и многие страны покупают гораздо дороже, чем Россия, "просто потому, что у нас отношения с нашими партнерами из КНР более теплые и более дружественные".

"Я думаю, что постепенно цена снизится и, в конце концов, будет намного ниже, чем цена сейчас в розничной продаже. Ну, и конечно, конкуренция также сыграет свою роль и те запасы огромные, которые сегодня сделаны торговыми организациями", - сказал Евтухов.

По его словам, "и аптечные организации, и организации торговли сегодня имеют в запасе порядка 200 млн масок".

"Безусловно, когда пандемия пойдет на убыль и будет постепенно отменяться масочный режим, они не захотят остаться с этим предметом сегодня первой, а в обычной жизни не первой необходимости на складах, поэтому я уверен, что цена на маску дальше будет снижаться", - сказал он.

По его мнению, в итоге маски вновь тогда будут стоить, как до пандемии.

"Безусловно, когда закончится пандемия (...) цена маски вернется (к прежнему) значению, потому что просто на нее не будет спроса. А количество линий, которые сегодня завезены и смонтированы и ещё везутся и будут смонтированы будут позволять нам производить объем этих предметов в гораздо большем количестве, чем это необходимо в нормальной жизни. Поэтому, безусловно, цена вернётся к той, которая была до этого коронавирусного периода", - сказал Евтухов.

Также он привел данные ФНС, согласно которым вчера через аптеки в России было продано порядка 1,6 млн масок, еще примерно столько же - через крупные торговые сети. С учетом мелкой розницы, подытожил Евтухов, суточное потребление составляет примерно 4 млн масок.

По его словам, на момент введения масочного режима в торговых сетях маски носили около 70-75% посетителей, а сегодня в крупнейших субъектах РФ, таких как Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, процент людей в масках достигает порядка 90%.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 мая обязательным стало ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах.

Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

Похожие требования введены в Подмосковье - там в обязательно носить маску в общественных местах и транспорте.