В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье создадут специальную комиссию, в которую можно будет направить вопросы, связанные с выплатами врачам, работающим с больными COVID-19, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сделать это можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Также в больницах и других медицинских учреждениях Подмосковья будет размещена информация о порядке получения выплат с мобильными телефонами руководителей. Главные врачи больниц должны консультировать всех медиков, у кого возникли вопросы о размере и порядке выплат.

Накануне сообщалось, что Минкомсвязь России создала на Едином портале госуслуг специальную форму для жалоб врачей и медработников на невыплату им стимулирующих надбавок за работу с больными COVID-19.