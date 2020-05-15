Путин отругал чиновников за оплату работы врачей с COVID-19 по часам и минутам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Дополнительные выплаты медикам должны быть выплачены за работу с коронавирусными больными, а не за "какие-то часы, минуты и так далее", заявил президент Владимир Путин на селекторном совещании 15 мая. Он пообещал в начале следующей недели дать оценку каждому региону за выполнение этого поручения.

"Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей", - напомнил он, отметив, что определил конкретные ежемесячные суммы для разных медиков.

"Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными: не за время, там пять, десять минут или два часа, - а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли? Нет, - отметил он. - Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно просто. Повторяю, в понедельник - во вторник к этому ещё вернусь".

Путин напомнил, что выплаты медикам за апрель должны быть закончены в срок до 15 мая.

На поминутные доплаты за работу с коронавирусными пациентами стали жаловаться сотрудники скорой помощи в Мурманской области. Водители и фельдшеры публиковали в интернете зарплатные ведомости и объясняли, что получили за работу с COVID-19 кто 137 рублей в месяц, кто 229 рублей и 33 копейки.

13 мая глава областного Минздрава Дмитрий Панычев объяснил ситуацию и сказал, что методика расчета доплат будет изменена. По его словам, сначала выплаты подсчитывали с учетом только часов и минут, проведенных непосредственно с пациентом.

Федеральный Минздрав заметил ошибку и 6 мая прислал в регион разъяснение, что надо учитывать все время, которое человек присутствует на работе. Панычев привел пример, в котором водителю скорой помощи сначала доплатили 1 398 рублей за 5,33 часа работы с коронавирусом в течение четырех смен, а после перерасчета ему должны будут заплатить за полные четыре смены - 12 598 рублей.

Назначить ежемесячные доплаты медикам за работу с COVID-19 Путин предложил 8 апреля. Он тогда сравнил их с военными на передовой и заявил, что они имеют право на соответствующие "боевые". Врачам он предложил доплачивать по 80 000 рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи - по 50 000 рублей, младшему персоналу, а также водителям и фельдшерам скорых - по 25 000 рублей.