Мишустин поручил доложить ему о выплатах каждому медику, лечащему пациентов с COVID-19

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доложить ему в понедельник о получении выплат каждым медиком, задействованным в борьбе с коронавирусом. Ситуация с задержками этих выплат повториться не должна, заявил он.

"Необходимо, чтобы мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам, и здесь прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику. И об этом мне доложить в понедельник", - заявил Мишустин в пятницу, обращаясь к главе Федерального казначейства Роману Артюхину на совещании по социально-экономическим вопросам.

Также он дал поручение создать на портале "Госуслуги" специальный раздел для обращений медиков, чтобы "они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении".

"Для тех, кому удобнее обратиться по телефону - (нужно) проработать вопрос о приеме таких обращений и через единую горячую линию по борьбе с коронавирусом: 88002000112", - продолжил Мишустин.

Он подчеркнул необходимость контроля в каждом конкретном случае. "Главное, чтобы средства дошли в полном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска", - подчеркнул Мишустин.

Он также попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко взять эту работу под контроль и "запустить эту возможность для врачей с понедельника".

"Хочу обратить внимание профильных министров и руководителей субъектов РФ: впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна", - сказал Мишустин.

Между тем Артюхин в ходе совещания заявил, что все дополнительные выплаты за март и апрель медикам, работающим с больными с коронавирусом, уже осуществлены. По его словам, в общей сложности врачам и медработникам были перечислены 6 млрд рублей.

Он отметил, что в некоторых субъектах продолжается доначисление выплат с учетом последних разъяснений Минздрава России. Артюхин напомнил, что изначально в ряде регионов средства выплачивали, исходя из почасовой, а не посменной оплаты.

"Кроме того, некоторые регионы приступили уже к начислению и выплатам за май. Это Камчатский край, Иркутская и Орловская области", - заметил он.

Вместе с тем, отметил глава казначейства, к ряду регионов, в частности Дагестану и Пермскому крае, а также частично Псковской области остаются вопросы по поводу выплат медикам.

"Казначейство будет работать сегодня полный день и завтра тоже", - пообещал Артюхин.

13 мая Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах - из выделенных 27 млрд руб выплачено лишь 4,5 млрд. На Чукотке и Магадане даже не приступили к выплатам, сказал тогда он.

"На задержку выплат медикам обратил внимание в понедельник президент. Именно они сейчас борются за жизнь и здоровье людей, и мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя", - сказал Мишустин в среду на совещании по социально-экономической ситуации.