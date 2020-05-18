Второй раз за день столичный "индекс самоизоляции" опустился до рекордной отметки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Второй раз за день показатель уровня столичной самоизоляции снизился до рекордных значений в сравнении со всем периодом действия ограничительных мероприятий в Москве, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 понедельника, 18 мая, составил 2,1 (к 15:50 ситуация чуть улучшилась, индекс поднялся до 2,2).

Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики на середину дня 18 мая.

Накануне в это же время индекс был равен 3,3. При этом неделю назад, 11 мая, уровень самоизоляции москвичей составил 3,1. До предыдущей рекордной отметки - 2,2 - индекс впервые опустился днем 12 мая.

Ранее отмечалось, что в понедельник утром "индекс самоизоляции" москвичей за 9:00 впервые пересек отметку среднего показателя и составил 2,4.

При этом наиболее высокий индекс к этому часу, по данным "Яндекса", был отмечен в подмосковной Лобне (3,1), а самый низкий - в Котельниках (1,4).