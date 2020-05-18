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Второй раз за день столичный "индекс самоизоляции" опустился до рекордной отметки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Второй раз за день показатель уровня столичной самоизоляции снизился до рекордных значений в сравнении со всем периодом действия ограничительных мероприятий в Москве, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 понедельника, 18 мая, составил 2,1 (к 15:50 ситуация чуть улучшилась, индекс поднялся до 2,2).

Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики на середину дня 18 мая.

Накануне в это же время индекс был равен 3,3. При этом неделю назад, 11 мая, уровень самоизоляции москвичей составил 3,1. До предыдущей рекордной отметки - 2,2 - индекс впервые опустился днем 12 мая.

Ранее отмечалось, что в понедельник утром "индекс самоизоляции" москвичей за 9:00 впервые пересек отметку среднего показателя и составил 2,4.

При этом наиболее высокий индекс к этому часу, по данным "Яндекса", был отмечен в подмосковной Лобне (3,1), а самый низкий - в Котельниках (1,4).

"Индекс самоизоляции"

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая, с 12 мая заработали предприятия промышленности и стройки.

С 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в столице в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Индекс самоизоляции Яндекс Москва Коронавирус

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