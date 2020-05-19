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Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,7 тысячи

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - За сутки в Москве скончались еще 75 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число жертв заболевания увеличилось с 1651 до 1726, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено свыше 149 тысяч случаев заражения коронавирусом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, около 18 тысяч пациентов в столичных больницах находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели более 31 тысячи заболевших.

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Москва Коронавирус

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