Более 31 тыс. человек вылечились в Москве от COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровело 2 583 пациента, лечившихся от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам во вторник.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31 496" - заявила Ракова. Она напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. При этом заниматься самолечением ни в коем случае не стоит, подчеркнула заммэра.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения медики проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Ранее столичный оперштаб по контролю за коронавирусом сообщил, что количество умерших от COVID-19 в Москве за сутки увеличилось с 1580 до 1651 человека.