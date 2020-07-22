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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
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Владимирский врач, вылечившийся от COVID-19, повторно заразился коронавирусом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Повторный случай заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксирован во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.

"Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз", - сказал Сипягин во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что повторный случай заражения COVID-19 был зафиксирован у пациентки из Бурятии. Симптомы ОРВИ у нее появились через 16 дней после выписки, тест на коронавирус показал положительный результат, и ее пришлось повторно госпитализировать.

Тем не менее, специалисты считают более вероятным, что дело не в повторном заражении, а в тесте, который дал ложноотрицательный результат. Главврач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко на совещании у президента РФ Владимира Путина в мае назвала вопрос повторного заражения коронавирусом "несколько утрированной историей". По ее словам, у специалистов пока что нет "веских аргументов", чтобы говорить о повторных случаях инфицирования.

Главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что говорить с уверенностью о том, что переболевшие коронавирусом, в том числе бессимптомно, не заразятся вновь, рано. По его мнению, инфекция недостаточно изучена.

Хроника 09 января – 22 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Сипягин Владимирская область Коронавирус

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