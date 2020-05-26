Москвичи оплатили более 2 млн рублей штрафов за нарушение самоизоляции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На сегодняшний день москвичи оплатили 2,2 млн рублей штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков.

"Это те люди, которые решили ничего не оспаривать, оплатили, не стали ничего дожидаться. Это сотая часть от выписанного", - сказал Данчиков в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.

Он напомнил, что у граждан есть право оспорить штрафы, а собранные суммы идут на борьбу с коронавирусом.

Всего, по словам Данчикова, выписано более 54 тыс. штрафов. Почти половина штрафов, по его словам, выписана людям, больным коронавирусом и при этом покидающим свои квартиры.