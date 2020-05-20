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Москвичи смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщил в среду журналистам начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Для удобства москвичей мы сделали отдельный сервис на странице портала mos.ru, чтобы они могли быстро обжаловать те штрафы, с которыми они не согласны. В случае, если у них есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему", - сказал Данчиков.

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По его словам, на портале описано, какие действия нужно предпринять, если, например, нарушение масочного режима зафиксировано на транспорте, либо пришел штраф за нарушение условий карантина больными коронавирусом или ОРВИ.

"Во всех случаях описано, как действовать, какие необходимы документы, чтобы обжаловать штраф", - отметил Данчиов.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время будут доступны типовые формы жалоб, в которые можно будет поставить свою подпись, внести свои личные данные и отправить.

"Постараемся сделать все формы, которые охватывают все случаи", - сказал начальник Главконтроля.

Также он рассказал, что будет возможность обжалования удаленно с помощью средств связи, если у москвича есть желание лично присутствовать при рассмотрении жалобы.

"Единственное, для этого будет необходимо регистрироваться в личном кабинете, поскольку будет обработка персональных данных", - добавил Данчиков.

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