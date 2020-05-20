Прокуроры проверят данные об очередных необоснованных штрафах за нарушение изоляции в Москве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы начала проверку информации СМИ о необоснованном привлечении пожилой москвички к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Она рассказала, что в СМИ написали о пенсионерке, которая 23 марта уехала из столицы на дачу под Владимиром и которая проживает там и сейчас. Тем не менее женщина получила два штрафа за нарушение режима самоизоляции в Москве, отметила Нефедова.

В ходе проверки прокуроры оценят законность постановления о штрафах и при наличии оснований примут меры для устранения нарушений и восстановления прав пожилой москвички, добавила Нефедова.

Ранее в похожей ситуации оказалась инвалид первой группы Ирина Карабулатова. Женщина год не покидала свою квартиру, однако, как стало известно в минувший понедельник, 18 мая, получила штраф за нарушение режима самоизоляции. По данному факту также была начата прокурорская проверка.

Позднее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что штраф Карабулатовой аннулирован.