Москвичи могут со среды сдать бесплатный тест на антитела к COVID-19 в 30 поликлиниках

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Каждый желающий москвич, начиная со среды, может сдать бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Для этого мы на базе 30 поликлиник открыли точки забора крови. Записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде предварительно. Запись открывается на 14 дней вперед", - сказала Ракова журналистам в среду.

Она уточнила, что бесплатный тест по записи можно пройти в ближайшей поликлинике по месту прикрепления.

Заммэра отметила, что результаты анализов с соответствующими пояснительными комментариями будут доступны в течение трех дней в электронной медицинской карте москвича.