Москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к COVID-19 c 27 мая

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сдать тесты на антитела к коронавирусу в Москве сможет любой желающий с 27 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Я действительно говорил о 2-3 неделях (через которые можно сдать тест по желанию - ИФ), но мы видим, что можем начать эту программу раньше и постараемся со следующей недели, со среды (27 мая - ИФ), по электронной записи приглашать москвичей на тестирование по их желанию, по их инициативе", - сказал Собянин.

По его словам, первые итоги тестирования на антитела, стартовавшего 15 мая, будут объявлены в пятницу, 22 мая."Завтра инфекционисты, ученые, врачи подведут итоги первого транша таких скрининговых исследований, но уже сегодня можно сказать о том, что помимо того, что мы видим, какое количество уже переболело вирусом, часть людей выявлено больных", - сказал Собянин.

Он добавил, что эти люди проходят повторные тесты, им выписывают лекарства и так далее. "То есть это большая, нужная, важная программа", - отметил Собянин.

Он рассказал, что в результате тестирования будут выявлены москвичи с признаками болезнями и те, которые переболели и у них выработан иммунитет. "Это здоровые люди, но у них был контакт с вирусом", - сказал мэр Москвы.

Чиновник также заявил, что детей на антитела столичные власти не планируют тестировать: "Просто так мы детей в поликлиники не приглашали и, наверно, не будем".

Ранее в четверг в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы "Интерфаксу" сообщили, что московские власти не планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19 (то есть тех, у кого обнаружили в организме иммуноглобулины G).

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

С 15 мая в Москве проводится массовое тестирование на антитела к COVID-19. О запуске скрининга популяционного иммунитета в столице Собянин объявил 14 мая. В скором времени сдать тест на антитела к коронавирусу сможет любой москвич, заявил мэр в интервью программе "Неделя в городе" (ВГТРК) в воскресенье, 17 мая.

Между тем в СМИ появились сообщения об очередях при проведении ИФА-тестирования в городских поликлиниках. Столичный департамент здравоохранения провел проверку и заявил, что скопление людей было отмечено только в двух поликлиниках из 30. В ведомстве объяснили очереди тем, что пришло больше людей, чем заранее записалось. Власти заверили, что изменят график приема желающих пройти тестирование.