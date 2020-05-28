Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, принявших участие в скрининге

Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тестирование на наличие антител к COVID-19 методом ИФА-диагностики показало, что у 14% москвичей есть иммунитет к инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Напомню, скрининговые исследования, которые мы проводим по Москве, на сегодняшний день выявили 14% людей, которые имеют маркеры к коронавирусу, получили антитела", - рассказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

Ранее сообщалось, что со среды каждый желающий москвич может сдать бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу. Для этого на базе 30 поликлиник города открыты специальные точки забора крови. Анализы принимают по предварительной записи.

Массовые исследования популяционного иммунитета в Москве скрининговым методом проводятся в столице с 15 мая методом случайной выборки.