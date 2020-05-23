После обследования 50 тыс. москвичей иммунитет к COVID-19 нашли у 12,5%

Тестирование на антитела к COVID-19 Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Около 12,5% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, свидетельствуют данные обследования 50 тысяч человек, сообщил глава депздрава столицы Алексей Хрипун.

Чиновник пояснил, что это говорит о том, что у этих людей выявлены антитела иммуноглобулина G, а значит формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции.

Специалисты даже заметили небольшую разницу по районам: на юго-западе Москвы этот показатель составляет 11%, на юго-востоке - более 13%.

Хрипун напомнил, что исследование на антитела к коронавирусу в Москве проводится методом случайной выборки. Горожанам предлагается сдать кровь из вены на наличие антител в одной из 30 поликлиник города. Всего таких исследований планируется провести от трех до шести миллионов.

"Мы видим, что доля тех, у которых формируется иммунитет к ковидной инфекции, сопоставима примерно с некоторыми другими крупными городами Европы и мира. В частности, близки результаты к Мадриду, где по данным наших коллег от 10 до 14% имеют сформировавшийся иммунитет", - рассказал руководитель департамента.

"У тех москвичей, у которых выявлен высокий уровень иммуноглобулина М, мы будем параллельно проводить реакцию на ПЦР-диагностику", - сказал чиновник.

Хрипун отметил, что "это беспрецедентное количество исследований, которые покажут, как формируется и как в последующем ведет себя популяционый иммунитет".