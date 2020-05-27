Больной COVID-19 безработный заселился в общежитие в Москве и заразил несколько человек

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве полиция возбудила уголовное дело в отношении безработного приезжего, который заразил коронавирусом несколько постояльцев хостела на Рязанском проспекте. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, подозреваемый получил положительный результат теста на коронавирус и был госпитализирован. Врачи предложили ему лечиться дома на самоизоляции. Он подписал документ о согласии на карантин, но указал в нем неверный адрес.

После выписки он приехал в общежитие, никого не уведомив, что заразился. В результате еще несколько постояльцев хостела госпитализировали с подозрением на коронавирус.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 236 УК о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Его задержали участковые отдела по району Выхино-Жулебино. Затем его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.