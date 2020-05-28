Задержанным на Петровке журналистам вменяют нарушение самоизоляции и правил пикетирования

Им грозят штрафы до 20 000 рублей или обязательные работы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полицейские составили протоколы на журналистов, днем на Петровке у здания ГУ МВД Москвы, где они пытались провести одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Им вменяют нарушение режима самоизоляции и нарушение правил пикетирования.

Всего на Петровке задержали восемь человек, которые вышли с плакатами в поддержку Азара. Среди них заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главреды изданий "Медиазона" Сергей Смирнов и "Такие дела" Анастасия Лотарева, писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева, ведущий телеканала "Дождь" Михаил Фишман и журналист Russia Today Илья Васюнин.

"Рассмотрение административного протокола в отношении Татьяны назначено на 17 июня, у Александра Плющева - на 18 июня", - сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

На Фельгенгауэр составлен протокол по части 5 статьи 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования) и 3.18.1 КоАП ( нарушение режима самоизоляции), сообщает адвокат "Правозащиты Открытки" Анри Цискаришвили.

Адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Федор Сирош сообщил "Интерфаксу", что на его подзащитного Александра Плющева также составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП и планируют составить протокол за нарушение режима самоизоляции. Ему грозит административный штраф от 10 000 до 20 000 рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Азар вышел на Петровку 26 мая с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Его задержали. Тверской суд 28 мая признал его виновным в повторном нарушении правил пикетирования и назначил 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2 , журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал разобраться с законностью этих задержаний, поскольку режим самоизоляции не предусматривает запрета одиночных пикетов.