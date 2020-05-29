Авиация вновь пролетит над Москвой в день парада Победы

Генерал Олег Салюков рассказал о подготовке к параду в условиях коронавируса, репетициях на Красной площади и технике

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Парад Победы в Москве , который запланирован на 24 июня, вновь будет содержать авиачасть с участием 75 воздушных судов, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Кроме того, на параде 24 июня будет показана новая и модернизированная техника, которая сейчас находится в подмосковном Алабине.

"Впервые по Красной площади пройдут, например, танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс "Бал". Не стану перечислять все новинки - пусть сохранится интрига. Будет, поверьте, очень интересно", - заверил генерал армии.

Также он рассказал, что ночные репетиции парада Победы на Красной площади в Москве пройдут 17 и 18 июня, а 20 июня там же состоится генеральная репетиция. С 8 июня до 15 июня тренировки будут проходить на парадной площадке в Алабине.

Салюков отметил, что состав парадного расчета пока уточняется, поскольку некоторые военнослужащие-срочники, которые готовились к параду зимой и весной, уже уволились в запас либо в ближайшие дни уволятся, а курсанты военных учебных заведений получили первое офицерское звание и убыли к новым местам службы.

"Им потребовалось найти замену, так что часть личного состава, которому будет доверено пройти торжественным маршем по Красной площади 24 июня, только сейчас начнет подготовку", - заявил генерал армии, подчеркнув, что работа по уточнению состава завершится в ближайшее время.

Кроме того, как заявил Салюков, все участники парада Победы на Красной площади сдадут тест на коронавирус. К участию в параде допустят только с отрицательным результатом. Допущенные военнослужащие будут тренироваться в перчатках и масках, общаться с другими подразделениями им запретят. В настоящее время решается вопрос с проживанием личного состава участников парада.

"Им выделят для проживания отдельные изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением", - пояснил Салюков, отметив, что места размещения участников обрабатываются подразделениями РХБЗ.

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая Параду Победы в Москве и регионах из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.

Тысячи военнослужащих, которые готовились к параду, вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.

26 мая Путин в видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу приказал начать подготовку к параду Победы, который должен состояться 24 июня. Путин приказал обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада", "риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены".