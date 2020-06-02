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Военные дезинфицируют подходы к Красной площади перед парадом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Подразделения химзащиты проведут дезинфекцию подъездных дорог и площадей в Москве перед репетициями парада Победы на Красной площади и накануне самого парада 24 июня, пообещал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он уточнил, что обработка пройдет перед ночными тренировками военных, генеральной репетицией 20 июня, а также 23 июня. В подготовке к параду участвует сводный отряд войск РХБЗ общей численностью 106 военнослужащих и 40 единиц специальной техники. Отряд приступил к работе 29 мая.

"На первом этапе осуществляется предварительная профилактическая дезинфекция в ходе подготовки мест для приема и размещения парадных расчетов", - сказал генерал.

Когда военных разместят, дезинфекцию будут проводить по графику, а также экстренно, если кто-нибудь заразится.

По словам Кириллова, также проходит дезинфекция транспорта, на котором военных возят на репитицию и технику механизированной колонны в Москве в Нижних Мневниках.

Ранее он отмечал, что иностранных участников парада по прибытии протестируют на коронавирус. Пускать в Россию их будут после двухнедельного карантина и по справке о здоровье.

В конце мая в Минобороны рассказывали, что химзащита займется и обработкой площадки на полигоне в Алабине, где проходят тренировки, военную технику и вооружения. Площадка - копия московской Красной площади. Обрабатывать ее должны после каждой репетиции. Отмечалось, что дезинфекцией займутся военные, которые помогали ликвидировать последствия вспышки коронавируса в Италии.

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